AMERI vintage MEDI BOX TUNIC SHIRT

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商品詳細
アメリヴィンテージボックスチュニックシャツcolorブラウン一度着用の美品です。あくまでused品ですので神経質な方はご遠慮ください。前後着用可能なチュニック丈のノーカラーシャツフロントのピンタックや肩のタックなど繊細なデザインを施した立体感のあるアイテムです。ヒップや太ももが隠れるチュニック丈なので体型カバーにもなります。細身なパンツ合わせがオススメです。
http://narcologia.ru/goods/manufacture648841.html
http://narcologia.ru/goods/assessor244203.html
http://narcologia.ru/goods/approximate755920.html
AMERI（アメリ）の「MEDI BOX TUNIC SHIRT（シャツ/ブラウス）」 - WEAR
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あめりふく . . MEDI BOX TUNIC SHIRT ¥16500+tax 5/15 . . いよいよ ...
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Ameri VINTAGE - MEDI BOX TUNIC SHIRTの通販 by ♬｜アメリ ...
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Ameri VINTAGE - 値下げ 未使用 アメリヴィンテージ MEDI BOX TUNIC ...
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Ameri VINTAGE(アメリヴィンテージ)の「MEDI BOX TUNIC SHIRT」 - PARTE
20SS/MEDI BOX TUNIC SHIRT/長袖ワンピース/--/コットン/KHK/02010420290
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