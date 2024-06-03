AMERI vintage MEDI BOX TUNIC SHIRT

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20SS/MEDI BOX TUNIC SHIRT/長袖ワンピース/--/コットン/KHK/02010420290

アメリヴィンテージボックスチュニックシャツcolorブラウン一度着用の美品です。あくまでused品ですので神経質な方はご遠慮ください。前後着用可能なチュニック丈のノーカラーシャツフロントのピンタックや肩のタックなど繊細なデザインを施した立体感のあるアイテムです。ヒップや太ももが隠れるチュニック丈なので体型カバーにもなります。細身なパンツ合わせがオススメです。