✨超美品✨　マドモアゼルノンノン

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商品詳細
#お宝本舗byチロリアンさまざまな商品出品中！！フォロー割、リピート割あり！ご覧いただきありがとうございました。数年前に購入しました。数回しか着用しておらず、新品に近いアイテムです。これからのシーズンのアイテムをお探しの方は是非必見です。どうぞご検討ください。柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋カラー···ベージュ袖丈···長袖
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