新品・タグ付き＊adidas アディダス アディカラー 70s ポロシャツ(S)

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商品詳細
adidasoriginalsアディダスオリジナルスアディカラー70sポロシャツブラウンサイズS周囲：約92cm後ろ着丈：約49cm袖丈：約21cmブラウンのお色がとっても可愛く、お洒落なポロシャツになります。+出品迷っておりますが、どなたか大切に使ってくださる方にお譲りしたいと思います。新品・タグ付きです(*´`*)#ワンピース#プリーツ#ミント#ブルー#水色#リランドチュール#アプワイザーリッシェ#ジャスグリッティー#マイストラーダ#スナイデル#デビュードフィオレ#レッセパッセ#ミッシュマッシュ#ロペ#アナイ#アンタイトル#ストロベリーフィールズ#トランテアン#アンドクチュール#ノエラ#チェス#グレースコンチネンタル#23区#アルページュ#セルフォード#フレイアイディー#ミラオーウェン#イエナ#ルネ#フォクシー
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