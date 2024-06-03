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- 90-00s パタゴニア ベスト
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商品詳細
●サイズ：肩幅:33身幅:54着丈:61素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。40s50s60s70s80s90s00'sヴィンテージビンテージアメリカ製レギュラー古着古着vintageusausedclothingusedエディバウアーパタゴニアウールリッチエルエルビーンジェイクルーオールドギャップカベラスブルックスブラザーズオービスコロンビアリーバイスラングラーラルフローレンeddiebauerpatagoniawoolrichllbeanj.crewoldgapcabelasbrooksbrothersorbiscolumbialevi'swranglerralphlauren
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