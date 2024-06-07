サマンサ　リボン　バッグ　ピンク　リズリサ

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サマンサヴェガリボンバッグ新品未使用で商品はきれいな状態と確認しておりますが、自宅保管品なので見落とし等ご了承頂ける方、宜しくお願い致します。気になる方はコメントからご質問してから、ご購入をお願い致します。