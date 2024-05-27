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藤城清治作 白い馬と少年
商品番号 D59561836627
商品名

藤城清治作 白い馬と少年
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 9,000 円
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商品詳細

日本人/人気アーティスト···藤城清治作品タイトル　『白い馬と少年』プリントNo.19of500刷技法　ダイヤモンド・スクリーニングサイズ　PAPERSIZE350×350㎜　　　　IMAGESIZE228×238㎜作品コンディション…やや汚れ色あせあり額…おまけにお付けします。やや汚れあり写真参照ください。※18年ほど前に購入した作品です。あくまで中古品としてご理解ある方はご検討ください。別作品『3台のピアノ』もございますのでご検討ください。
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