藤城清治作 白い馬と少年

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商品詳細
日本人/人気アーティスト···藤城清治作品タイトル 『白い馬と少年』プリントNo.19of500刷技法 ダイヤモンド・スクリーニングサイズ PAPERSIZE350×350㎜ IMAGESIZE228×238㎜作品コンディション…やや汚れ色あせあり額…おまけにお付けします。やや汚れあり写真参照ください。※18年ほど前に購入した作品です。あくまで中古品としてご理解ある方はご検討ください。別作品『3台のピアノ』もございますのでご検討ください。
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