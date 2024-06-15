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新品❣️ COACH 2wayバッグ　ショルダーバッグ
商品番号 K53659485157
商品名

新品❣️ COACH 2wayバッグ　ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2、3年前に空港で購入しましたが、同じようなバッグが多く出番がないので出品します♪外で使用した事は無く、クローゼットに保管していました。色…ブルー系ポケット…外1内2サイズ…約25(底)33(最大)×20×14#COACH#コーチ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ
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