新品❣️ COACH 2wayバッグ　ショルダーバッグ

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商品詳細
2、3年前に空港で購入しましたが、同じようなバッグが多く出番がないので出品します♪外で使用した事は無く、クローゼットに保管していました。色…ブルー系ポケット…外1内2サイズ…約25(底)33(最大)×20×14#COACH#コーチ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ
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