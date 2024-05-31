レディメイド バーキン＆レディーメイド フロッグマン

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レディメイドの「FROGMAN」から新作、全長125㎝のビッグサイズで発売



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素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···グリーントートバッグ種類···その他トートバッグ種類···ミニトートバッグ(サブバッグ)柄・デザイン···プリント(ロゴなど)レディメイドreadymadeミリタリーバッグワッペン付リメイク商品ですので、元々ダメージがあります。生産販売終了しており、今後も製作する事はない大変希少な商品です。サイズ（素人採寸です）横幅約27センチ高さ約20センチ奥行約14センチ「readymade」日本が誇る「細川雄太氏」がデザイン・プロデュースする商品。「Warisover!Ifyouwantit.」のメッセージを軸に、アイテム製作にあたりビンテージミリタリーアイテムです。希少性とデザインから日本のみならず世界的にも絶大なる人気があり、世界中の様々なブランドやデザイナーとコラボしてます。全てがハンドメイドで１点モノとなります！！商品の性質上、リメイクです。※今回レディーメイドFROGMANフロッグマンカエル人形ぬいぐるみグリーン付きでの価格でお願いしますm(__)mFROGMAN【実寸】縦幅：51センチ横幅：16センチ数回使用しておりますが、ご理解の程お願いします。