

AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】ミニ マトラッセチェーンショルダー|IENA ...



AULENTTI 4WAYショルダーバッグ オウレンティ 誕生日プレゼント www ...



AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY BAG（ショルダーバッグ）｜FRAMeWORK ...



AULENTTI/オウレンティ】 レザートートバッグ｜Rouge vif la cle ...



AULENTTI 4WAYショルダーバッグ オウレンティ 誕生日プレゼント www ...



FRAMeWORK（フレームワーク）の「【AULENTTI/オウレンティ】別注4WAY ...

バッグ後にベルトが通せるループが付き、外せるゴルドチェーンとレザーショルダーストラップもどこの場でも応じる可能！店頭価額：￥12,100（税込）原産国：イタリア色：黒金具色：金高さ：10cm横幅：17.5cmマチ：3cm持ち手：43cmショルダー：58~106cm重さ：216gメーカー品番：LB-85793-T-DO注意：バッグ蓋裏に目立たないシワがついており、ご購入前に予めご了承ください。最後の写真を参考してください。【AULENTTI/オウレンティ】AULENTTIは2019年にスタートしたバッグブランドです。バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産されています。イタリアの質の高い牛革を多く使用。イタリアンレザーは革の種類や加工方法も様々で奥深い魅力のあるレザーとなっています。機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出している。カラー···ブラック種類···パーティーバッグ/結婚式素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···パーティーバッグ/結婚式