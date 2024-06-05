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★値下げしました★ 正規ミュウミュウ miu miu ショルダーバッグ
商品番号 B78213453244
商品名

★値下げしました★ 正規ミュウミュウ miu miu ショルダーバッグ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

A4サイズもスッポリと入る大きめのバッグです。使用感はありますが大きな傷等はありません。神経質な方はご遠慮下さい。どのスタイルにも合うオシャレな一品です。
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