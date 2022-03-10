【美品✨】HERMES スカーフ カレ90 aux champs フィールドへ

商品をご覧頂きありがとうございます(^^)全商品、即決OKです！気になることはコメント下さいね！#ぽんたのレディース#ぽんたの小物●アイテムHERMESエルメスシルク100%タグ付きカレ90タグ付き大判スカーフスカーフauxchampsフィールドへ※箱や袋は付きません。ご了承ください。●商品ごく僅かな使用感のみで大きく目立つ様な傷や汚れは見当たらずこれからも気持ち良くご使用頂けます。全面お写真に撮りましたのでご確認の上ご購入ください。タグありです！本体のみのご発送です。素敵なスカーフを是非この機会に！●実寸※平置きで計測88cm×88cm（素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）●カラーブルーネイビー系 青紺●購入元有名古物市場正規品鑑定済★★★★★★★★★管理番号 M05787874



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