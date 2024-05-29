kolor カラーインクTシャツ　サイズ3

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商品詳細
kolorのインクTシャツの出品になります非常に状態はよく、一度しか着用はしていないのですが仕事の関係で油絵を描いている時の、ハネで少し3ミリほどの水色のインクがついております。その他は非常に状態が良くこの値段ではかなり格安だと思います。欲しかった方は是非この機会に宜しくお願い致します。サイズ3
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