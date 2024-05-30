seemi ナイスクラップ　コルセット　ブラウス

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商品詳細
色···パープル袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···シフォン/チュールテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、地雷系、韓国系、量産型ご覧頂きありがとう御座います(♡ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾【新品未使用】です♡【商品詳細】・購入時期２０２２．７・状態新品未使用・購入場所公式オンラインショップショップにて購入しましたが、出番がないので出品します。クローゼットにて、ハンガーにかけて保管しております。トップス/フリーサイズ春らしいシア感が可愛い大人見えトップス。v開きでスッキリ着れます。ウエストはゴムで伸びる生地感なのと、後ろチャックになっています。胸元開きすぎなかったので安心して着用できます。購入後の返品、交換、クレームは一切受け付けませんので確認後の購入をお願い致します。あくまでも素人管理、中古品ということにご理解いただける方、よろしくお願い致します。発送はメルカリ便の予定です。・ジッパー袋またはOPP袋→封筒●お値下げ不可上半身がスッキリと見えるVネック異素材の組み合わせがとっても可愛いブラウスですシアー素材で、今の季節にぴったりです！定価7480円
http://narcologia.ru/goods/sci-fi233647.html
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