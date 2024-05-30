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トプカピ 別売ストラップ付 オリジナルPVC トートバッグ ランバス キャメル
商品番号 M38353317224
商品名

トプカピ 別売ストラップ付 オリジナルPVC トートバッグ ランバス キャメル
ブランド名 トプカピ
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOPKAPI（トプカピ）トプカピTOPKAPIオリジナルPVCトートバッグRHOMBUSランバス（キャメル）¥15,400別売のショルダーストラップ付き数回使用しました特に難なく綺麗な状態です使用品、家庭での保管品をご理解いただける方に※プロフィールご一読ください^^≪程よく肩の力が抜けた定番型≫洗練されたカジュアルムード漂う、大人のきれいめトート。穏やかなトーンのカラーが揃い、オンオフどちらのスタイルにもマッチします。細めのコットンテープと、外からステッチをかけ形成した直線的なシルエットが、すっきりとクリーンな印象へと誘導。一見小ぶりなサイジングながら、広めのマチをとることでたっぷりとした容量を確保。両サイドの内側にはDカンを付け、別売りのショルダーストラップでのアレンジが可能です。【別売りショルダーベルト】532080000200ランバス…雨や汚れに強く、耐久性にも優れた特長を持つ発泡PVC素材に、ダイヤ柄を模したオリジナルの型押しを施したシリーズ。品質：ポリ塩化ビニルアクリル牛革A4収納：×B5収納：〇ポケット内側：ファスナーポケット１
http://narcologia.ru/goods/parenthesis571644.html
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