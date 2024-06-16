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ミッキーマウス懐中時計（フロリダ）
商品番号 R83502720536
商品名

ミッキーマウス懐中時計（フロリダ）
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 3,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールドミッキーマウスの懐中時計（ケース付）ゼンマイ式で動きます約40年前カリフォルニアディズニーランドで購入何年か使用後、大切に自宅保管してました。2の横、ガラスにヒビがあります。ゴールドの部分は、はげてます。
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