ミッキーマウス懐中時計（フロリダ）

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商品詳細
カラー···ゴールドミッキーマウスの懐中時計（ケース付）ゼンマイ式で動きます約40年前カリフォルニアディズニーランドで購入何年か使用後、大切に自宅保管してました。2の横、ガラスにヒビがあります。ゴールドの部分は、はげてます。
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