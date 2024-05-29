バラクラバ★チャコールグレー

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ご覧頂きありがとうございます。ORIENTMILLINERYのシャギーニットバラクラバです。とても暖かくホワホワした質感がかわいいので寒い日のコーデに重宝しました。カラー：チャコールグレー数回使用の美品ですが自宅保管の中古品につき完璧を求める方はご購入をお控えください。写真3のタグなどの付属品と一緒に丁寧に梱包しメルカリ便匿名配送にてお送り致します。