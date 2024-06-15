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コカ ボーダー ドッキング トップス
商品番号 O14217666258
商品名

コカ ボーダー ドッキング トップス
ブランド名 コカ
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cocaで購入したとても素敵なデザインのトップスです。一度着用したかな？という程度ですが、自宅洗濯＆自宅保管の使用品です。通勤通学デートお嬢様お嬢さま女優令嬢Aラインオードリー合コン婚活保護者会勝負服清楚上品ペプラムチュニックカットソーシャツプルオーバー飲み会OLオフィス大人可愛いレイヤードフェミニン姫ガーリードーリーカジュアルフリルドッキング半袖春夏秋ご質問・ご購入前は必ずプロフィールをご確認願います。現在他にもアプワイザーリッシェノスタルジアのワンピース、レッセパッセのブラウス、ミッシュマッシュのアンサンブル、プライムパターントッコのスカートやリュック、レストローズの花柄オールインワンサロペット、ヴィスのトップス、ロディスポットのアウターやリランドチュールユニクロのスカート、プライドグライドのトップス、コカのニットトップスラベルエチュードのデニムダメージパンツやチュールパンツ、レイカズンファビュラスビーラディエンスやマーキュリーデュオGUのワンピなども出品しております♫ぜひ一度ご覧頂き、コメントお待ちしております☺︎
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