コカ ボーダー ドッキング トップス

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商品詳細
cocaで購入したとても素敵なデザインのトップスです。一度着用したかな？という程度ですが、自宅洗濯＆自宅保管の使用品です。通勤通学デートお嬢様お嬢さま女優令嬢Aラインオードリー合コン婚活保護者会勝負服清楚上品ペプラムチュニックカットソーシャツプルオーバー飲み会OLオフィス大人可愛いレイヤードフェミニン姫ガーリードーリーカジュアルフリルドッキング半袖春夏秋ご質問・ご購入前は必ずプロフィールをご確認願います。現在他にもアプワイザーリッシェノスタルジアのワンピース、レッセパッセのブラウス、ミッシュマッシュのアンサンブル、プライムパターントッコのスカートやリュック、レストローズの花柄オールインワンサロペット、ヴィスのトップス、ロディスポットのアウターやリランドチュールユニクロのスカート、プライドグライドのトップス、コカのニットトップスラベルエチュードのデニムダメージパンツやチュールパンツ、レイカズンファビュラスビーラディエンスやマーキュリーデュオGUのワンピなども出品しております♫ぜひ一度ご覧頂き、コメントお待ちしております☺︎
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