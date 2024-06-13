a994 新品タグ付【20.52 イタリア製】ラメ ポロシャツ 白　サイズ38M

難あり【新品タグ付き】イタリアブランド20.52定価32000円＋税ブランド名20.52サイズ記載サイズ:38 Mサイズ相当肩幅：約47cm 身幅：約46cm袖丈：約12cm 着丈：約63cm※平置きで採寸しております。多少の誤差は御了承くださいませ。カラー画像にてご確認下さい。※撮影状況やご使用のパソコン環境により、実物と多少色が異なる場合がございます。状態画像4の黒いシール部分が、画像3にあります様に、やや擦れ傷になっております。目立たない程度ですがご確認下さい。(黒いシールは場所がわかりやすいように貼ってあるだけです。)新品、未使用品ですが、自宅保管品をご理解の上ご購入下さい。同梱品写真に写っている物が全てです。（ディスプレイ用の機材を除く）ご注意（必ずお読み下さい）品物を公開する際、ひとつひとつ状態を確認し、説明が必要であることに関してはできる限り丁寧に明記しておりますが、状態に関する判断、表現とも個人差があり、必ずしもお客様の受け取り方と一致するとは限りません。評価、ランクで状態を表すのでは無く、全て写真でご判断して頂いております。（写真は全て補正無しでできる限り、現物に近くしております。）写っていない部分に多少の汚れ、キズ、スレ等がある場合があるかも知れません、神経質な方は購入をご遠慮下さい。#パンツ#ズボン#ジーンズ#スラックス#スカート#デニム#伸縮#チノー#ショート



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