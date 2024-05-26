【SONIA RYKIEL】2点セット 総柄 半袖ブラウス【M】茶 アニマル

管理番号E3678ご覧いただきありがとうございます♪♪♥︎フォローしていただいた方限定♥︎#ニコプロフィール欄にお得な割り引き情報ありこちらでも多数出品中です❤︎是非ご覧下さい(*^^*)／#ニコおすすめレディースブラウス■商品説明■▼ブランド:ソニアリキエル▼裄丈:41.5▼身幅:44.5▼着丈:69.5▼表記サイズ:38▼カラー:ブラウン▼透け感あり、ストレッチややあり【キャミ】▼身幅:38▼着丈:42▼透け感無し■商品の状態■【A】【N】新品・未使用保管品・展示品【S】極美品・使用感の少ない商品【A】良品・状態の良い商品【B】使用感がある商品【C】使用感と、部分的に目立つ汚れのある商品【D】過度な使用感、またはジャンク品ーーーーーーその他、注意事項ーーーーーー▼購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品オークション鑑定済商品▼モニターの環境により、色味が異なって見える場合がありますのでご了承お願いいたします。



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