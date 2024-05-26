ビンス　シルクブラウス

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商品詳細
Vinceレディースシルクシャツ2020年頃、5万円前後で購入。着用、1回。前見頃部分にかすかに糸が出た部分があります。ほどんど、気にならないと思いますが、画像をご確認下さい。シルクストレッチサテンのしなやかな素材感。光沢がありますが、表面加工でやや光沢を抑えています。アプリコットカラーで、上品な色合い。ゆったりめシルエットで、肌に密着しないシルエット。インナーにキャミソールやタンクトップをご着用下さい。\u003c平置きサイズ\u003eXS日本サイズM身幅:50裾幅:48裄丈:30着丈:62300円お値下げしました！
http://narcologia.ru/goods/stealth529876.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation84621.html
http://narcologia.ru/goods/freshman883956.html
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