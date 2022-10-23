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zara フリル付きストライプ柄ポプリンシャツ　完売商品
商品番号 W31963758969
商品名

zara フリル付きストライプ柄ポプリンシャツ　完売商品
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即購入可能☆☆お値段交渉可能☆◯カラー　ブルー　ホワイト◯サイズ　XS※158cmでXS全く問題なく着用できました！◯状態購入してから一度も着用していない新品未使用のものです。自宅保管ではありますが、においなども問題ないと思います。タグなしです（;;）◯その他サイズが合わなかったので出品致します。ミニスカート合わせ、デニム合わせ可愛いです！大人気完売商品です！#ザラ　#zara#ブラウス　#ストライプ　#ブルー　#ストライプシャツ　#シャツ　#海外　#新品　#即購入　#snidel#rienda#epine#dazlin#moussy#sly#chico#ウサギオンライン　#パルクローゼット
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