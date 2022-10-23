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- zara フリル付きストライプ柄ポプリンシャツ 完売商品
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商品詳細
☆即購入可能☆☆お値段交渉可能☆◯カラー ブルー ホワイト◯サイズ XS※158cmでXS全く問題なく着用できました！◯状態購入してから一度も着用していない新品未使用のものです。自宅保管ではありますが、においなども問題ないと思います。タグなしです（;;）◯その他サイズが合わなかったので出品致します。ミニスカート合わせ、デニム合わせ可愛いです！大人気完売商品です！#ザラ #zara#ブラウス #ストライプ #ブルー #ストライプシャツ #シャツ #海外 #新品 #即購入 #snidel#rienda#epine#dazlin#moussy#sly#chico#ウサギオンライン #パルクローゼット
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