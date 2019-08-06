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【美品】バーバリーロンドン　ポロシャツ　フード付　ホース刺繍　希少サイズ2XL
商品番号 D36948648587
商品名

【美品】バーバリーロンドン　ポロシャツ　フード付　ホース刺繍　希少サイズ2XL
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 2,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆☆ご覧いただきありがとうございます♪三陽商会♪胸元にホースロゴ刺繍あり♪きめの細かい柔らかい鹿子生地♪ボタンにブランド名刻印あり♪フード付のポロシャツは希少デザイン◾️ブランド名バーバリーロンドンBURBERYLONDON◾️サイズレディース　５2XL相当肩幅　約４０センチ身幅　約５３センチ着丈　約５５センチ袖丈　約２２センチ※平置き、素人採寸のためご参考程度によろしくお願い致します。◾️カラーオレンジ◾️素材コットン　　　９６%ポリウレタン　　４%◾️状態着用感少なく、美品です。色褪せ、汚れ、ありません。自宅保管、古着扱いのため、ご理解いただける方よろしくお願い致します。◾️発送匿名発送のメルカリ便になります。ご購入後、24時間以内の発送を心がけております。発送の際、丁寧に梱包させていただきますがその際、おりジワが生じるかもしれません。ご了承ください。★★★フォローしていただけましたら、10%割引します！ご購入前にコメントでお知らせ下さい。ご購入後の値引きはできません。ご注意下さい。
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