【美品】バーバリーロンドン　ポロシャツ　フード付　ホース刺繍　希少サイズ2XL

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☆☆☆ご覧いただきありがとうございます♪三陽商会♪胸元にホースロゴ刺繍あり♪きめの細かい柔らかい鹿子生地♪ボタンにブランド名刻印あり♪フード付のポロシャツは希少デザイン◾️ブランド名バーバリーロンドンBURBERYLONDON◾️サイズレディース ５2XL相当肩幅 約４０センチ身幅 約５３センチ着丈 約５５センチ袖丈 約２２センチ※平置き、素人採寸のためご参考程度によろしくお願い致します。◾️カラーオレンジ◾️素材コットン ９６%ポリウレタン ４%◾️状態着用感少なく、美品です。色褪せ、汚れ、ありません。自宅保管、古着扱いのため、ご理解いただける方よろしくお願い致します。◾️発送匿名発送のメルカリ便になります。ご購入後、24時間以内の発送を心がけております。発送の際、丁寧に梱包させていただきますがその際、おりジワが生じるかもしれません。ご了承ください。★★★フォローしていただけましたら、10%割引します！ご購入前にコメントでお知らせ下さい。ご購入後の値引きはできません。ご注意下さい。