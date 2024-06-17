【美品】バーバリーブルーレーベル　半袖ブラウス

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BurberryBlueLabelバーバリーブルーレーベル半袖ブラウス 半袖シャツサイズ 38M相当日本製綿100%ワンポイント刺繍ノバチェック 半袖シャツですカラーは、定番のベージュです。丈 62㎝肩幅 31㎝身幅 43㎝袖丈18㎝着用感なく、綺麗な状態だと思います。カーディガンを羽織ると、長い期間、活躍できます。ニットを着た時に、襟を出しても、可愛いです。こちらのシンプルな形のブラウスは、合わせやすいです。中古品にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック