ツモリチサト、ゴージャスなブラウス

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商品詳細
色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、レース、フリル、バルーン/ボリューム袖素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い白いブラウスは、何かと便利。￼しかも、手首に、椰子の葉のレースが効いています。シミ汚れひっかけはありません。￼、レースもいたんでいません。
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