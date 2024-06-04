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ラルフローレンSKINNY FIT鹿の子編み半袖ポロシャツM白ゴルフ テニス
商品番号 C47316918364
商品名

ラルフローレンSKINNY FIT鹿の子編み半袖ポロシャツM白ゴルフ テニス
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

W1158ご覧いただきありがとうございます！#えころGレディーストップス一覧#えころGレディースシャツ一覧ラルフローレンRALPHLAUREN●カラー　ホワイト●サイズ　M●着丈　　63cm●肩幅　　36cm●袖丈　　15cm●身幅　　42cm●素材　　コットン100%　　※平置き実寸となります。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。ブランドシグネチャーのワンポイントポニー刺繍がシンプルながら存在感あるお洒落。しっかりしたコットン生地の鹿の子編み半袖ポロシャツ。カジュアル使いにはもちろん、ゴルフやテニス等のスポーツシーンにもよく似合うアイテムです。洗濯などによる多少の使用感はありますが目立ったダメージなしで全体的には綺麗なお品になります。ホームクリーニング済み。ダメージは念入りにチェックしておりますが見落としがあるかもしれません。いずれも状態は画像でご確認下さい。自宅保管品です！トラブル防止の為、気になさらない方、古着をご理解頂ける方のみにお譲りいたします。箱無し、簡易包装にて発送致します。上記を確認の上で宜しくお願い致します。#えころG出品商品一覧#えころGレディース一覧※発送は、平日のみとなっております。土日祝日は都合により出来ないので、大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge904510.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic287712.html
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