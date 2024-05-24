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！ドルチェ\u0026ガッバーナ　42　チーター柄　半袖ブラウス 01034
商品番号 X11643975039
商品名

！ドルチェ\u0026ガッバーナ　42　チーター柄　半袖ブラウス 01034
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。フォローをしてくださった方、リピーターの方はお値下げさせて頂きます。〇フォローする〇コメント欄よりフォローしたこと、リピートしたことを記入願います。￥10,000円以上→1,000円引き￥7,000円以上→700円引き￥5,000円以上→500円引き￥3,000円以上→300円引き￥2,000円以上→200円引き￥1,000円以上→100円引き購入前でなければ割引できません、必ず購入前にコメントお願い致します。〇ブランド　DOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナ〇サイズ　　42ですがS～Mくらいのサイズです。　〇実寸法　　着丈　　:約50cm身幅　　:約46cm肩幅　　:約37cm袖丈　　:約19cm平置き寸法です！若干の誤差はご了承ください。〇カラー　　チーター柄色に関しましては主観判断ですので、ご了承くださいませ。〇素材　　　タグの写真にて確認お願いいたします。写真なしの場合は、タグなしとなります。〇状態　使用感はありますが、状態は綺麗です。ドルチェ\u0026ガッバーナ　42　チーター柄　半袖ブラウスです。濃淡のメリハリのきいたチーター柄がクールなシャツです。アニマル柄とトレンドのテロテロの柔らか素材で、パンツにもスカートにも合わせやすいアイテムです。いいなと思ったらぜひ「いいね」を！ご購入は、ごゆっくりお考えくださいませ。ただ、1点ものなので、もし売れてしまったら、その時は申し訳ありません！　　　〇状態、注意事項使用感はありますが、状態は綺麗です。採寸につきまして、多少の誤差がある場合があります、その上で、サイズ表記の確認お願い致します。商品画像と実物のお色味が若干異なる場合があります。ご理解の程お願いいたします。発送につきまして、主にゆうパケットポストにて発送しております。厚みを抑える為に、圧縮して梱包しています。たたみしわ等あると思いますが、お洗濯及び、スチームアイロン等ご対応お願い致します。何卒…
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