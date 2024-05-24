Rady ミニロゴradyTシャツ　S

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新品未使用タグ付き★注意★服はサイズ縮小のため圧縮して発送致します。↑気になる方は配送方法変更致します。(プラス料金)★ミニロゴradyTシャツ★S★ホワイト★発送希望日ある方はお伝えください★(発送早めに対応します。)コンビニ払いの方は振り込み日をメッセージで教えてください★