Mystic ミスティック　ドロストギャザーワンピース　ネイビー　サイズ１

・ギャザーの切り替えデザインがポイントのワンピース。・バスト下部分は絞ってすっきりとしたシルエットに見せてくれます。・袖のボリューム感が女性らしく、気になる二の腕もカバーしてくれます。・ボディラインを拾わずすっきり落ちるシルエット。・前後両前で着用できるのもうれしいポイント！サイズ1153cm～160cm着丈 袖丈 肩幅 胸13233.52746タグ類がございません。気になる方、神経質な方のご購入をお控えください。



3サイズ展開】ドロストギャザーワンピース | mystic(ミスティック ...



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