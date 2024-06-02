patagonia フリースジャケット　レトロx カモフラ

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ご覧いただきありがとうございます。【寸法】着丈 74cm身幅 48cm肩幅 38cm袖丈 67cmパタゴニアのレトロxフリースジャケットです。カモフラのような総柄でとても可愛いです。使用回数少ないので状態はかなりいい方だと思います。【used品に関しまして】あくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前によくご検討下さい(^^)