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週末限定お値さげ!!　新品未使用　エルメス　カバセリエ31　ブルーニュイ
商品番号 W14333874524
商品名

週末限定お値さげ!!　新品未使用　エルメス　カバセリエ31　ブルーニュイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 109,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末限定にてお値下げします!!自宅にて保存袋に入れて保管していました。一年前の購入ですが、使用機会がなくお探しの方にお譲り出来ればと思います。色　:ブルーニュイステッチ:白サイズ:31購入時期:2022年1月購入場所:国内直営店刻印:Z付属品:箱、リボン、保存袋、ケアカード、ショップカード※紙袋必要でしたらお付けします。※写真6枚目、包装紙が一部破れています。※高額商品のため返品は出来ません。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln127702.html
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