美品:ラシット セレンディピティ トートバッグ 生成り ベージュ ピンク ...

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#ゆきりんハウス#ゆきりんハウスバッグフォロー割ありますので、プロフご覧ください。購入後の価格変更はできません。【商品説明】＊公式サイトより引用-SERENDIPITY-モノグラムを大胆にアレンジしたデザインが特長的なシリーズ。持ち歩きやすく、使いやすい手ごろなサイズ感がポイントです。キャンバス素材に、ラシットのアイコンでもあるモノグラムを大胆にプリントした仕上がりがポイントのアイテム。内装には、前後に大きな内ポケットを配置。細かい荷物の仕分けもできて、お荷物をすっきりと整理して収納可能です。前後のポケットを付けることができるので、荷物が上から見えづらくすることができ防犯面も安心！キャンバスのカラーと同系のモノグラムは、統一感があり柄物のお洋服とも合わせてお持ちいただけます。カラーは、シンプルで合わせやすいアイボリー(キナリ)です♪《定価》18,700円●アイテムラシット russetトート 生成り キャンバスデカモノグラム ●サイズ：縦幅約28cm横幅約24cmマチ約10.5cmハンドル 約29cm●素材：キャンバス レザー●その他、注意事項：傷や汚れなどは写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●大手リサイクルショップにて購入●交渉中でも先に購入された方を優先としたます。 取り置き、専用はしていませんので、価格変更後 はお早めに購入お願いします。素材···綿(キャンバス/帆布)、レザー(本革)