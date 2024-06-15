【新品未使用】「NO CONTROL AIR」半袖ブラウス

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「NOCONTROLAIR」の新品未使用（タグ付き）トップス。活用いただける方に是非！・生地は、リネン80コットン14シルク6。軽くて涼しく、1枚で着用可。・黒地に写真のような同色刺繍ステッチでストライプ柄になっています。・身幅があるので、肩が落ちてフレンチ袖丈になる感じ。☆同型色違いも出品しています。〈サイズ〉38表記着丈前65後ろ68身幅57肩幅56※平置き、素人採寸ですのでご了承ください。素材...麻カラー...ブラック袖丈...袖なし柄・デザイン...その他季節感...春,夏,秋