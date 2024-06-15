ヴィンテージ 1970s キングルイ King Louie 半袖シャツ ブラウス

1970年代のキングルイのヴィンテージシャツです。本物のアメリカ製ヴィンテージシャツです。ボーリングシャツで有名なキングルイですが、こういう変わり種のシャツもめちゃくちゃ可愛いんですよね。フロントのパッチポケットも最高です。少し厚めのポリエステル素材なのでこれからの季節に重宝します。ロンTに合わせるだけで70sヴィンテージスタイルの完成！シルエットも細身で最高。古着女子にもオススメです。1点ものですので気に入った方はお早めに。☆サイズ：タグ表記34実寸平置きで肩幅約42cm身幅約48cm着丈約62cm袖丈約17cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。#さくらんぼ妖品店clothing#キングルイ#ボーリングシャツ#ヴィンテージ#アメリカ製#古着#古着女子☆状態：多少のスレや傷などごさいます。写真でご確認下さい。50年程前に作られたヴィンテージのシャツです。ご理解いただいた上で、ご購入をお願いします。神経質な方はご購入なさらないようにお願いいたします。☆その他、注意事項：自宅にて保管しています。コレクションしておりましたが生活環境が変わった為、泣く泣く出品致します。細かなデザインなどは写真にてご確認ください。当方、喫煙者です。タバコ嫌いの方、神経質な方はお買い求めにならないようお願いします。中古品に関しましては、例外を除きましてやや傷や汚れありで出品しております。写真、説明文をよくお読みいただきご購入下さい。よろしくお願いします。



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