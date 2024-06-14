AmeriVINTAGE MEDI THERMAL LONG SETUP

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柄・デザイン···無地カラー···ブルー季節感···夏AMERIのMEDITHERMALLONGSETUPです。何度か着たので着用感ありますが汚れもない為まだまだ着て頂けます。AMERIのインスタ遮って見ましたか、たぶん2020年頃のかなぁと思います。曖昧ですみません‪;(;᷇࿀᷆;)‬;生地はパイル地でサラッとしてます。もうおそらくどこにも出回ってないかと思います(*^^*)