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AmeriVINTAGE MEDI THERMAL LONG SETUP
商品番号 X26247157605
商品名

AmeriVINTAGE MEDI THERMAL LONG SETUP
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブルー季節感···夏AMERIのMEDITHERMALLONGSETUPです。何度か着たので着用感ありますが汚れもない為まだまだ着て頂けます。AMERIのインスタ遮って見ましたか、たぶん2020年頃のかなぁと思います。曖昧ですみません‪;(;᷇࿀᷆;)‬;生地はパイル地でサラッとしてます。もうおそらくどこにも出回ってないかと思います(*^^*)
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