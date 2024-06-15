超絶最かわてんしちゃん フィギュア 超てんちゃん

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商品詳細
箱から取り出さずに飾っておりました中の袋からも開けておらず、完全未開封です！ぴえん猫付きです♡値下げ可能取り置き不可即購入可梱包▶︎そのまま紙袋で梱包します。プチプチご希望でしたら購入前のコメントにて受け付けます。超てんちゃん超絶最かわてんしちゃんフィギュアNEEDYGIRLOVERDOESフィギュア種類···スケールフィギュア
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