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美品JOHNSTONS ジョンストンズ　大判ストール　ショール　マフラー
商品番号 Y99069032060
商品名

美品JOHNSTONS ジョンストンズ　大判ストール　ショール　マフラー
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョンストンズJOHNSTONS大判ストール大人気のチェック柄ピンク系約195×71cmカシミア100%スコットランド5年くらい前に購入しました。旧タグのものになります。カシミア100%なので触り心地が抜群です。大きな痛みはありませんが状態の方は画像の方から宜しくお願い致します。何かあればコメント頂ければと思います。宜しくお願い致します。
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