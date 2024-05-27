美品JOHNSTONS ジョンストンズ 大判ストール ショール マフラー ...

ジョンストンズJOHNSTONS大判ストール大人気のチェック柄ピンク系約195×71cmカシミア100%スコットランド5年くらい前に購入しました。旧タグのものになります。カシミア100%なので触り心地が抜群です。大きな痛みはありませんが状態の方は画像の方から宜しくお願い致します。何かあればコメント頂ければと思います。宜しくお願い致します。



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