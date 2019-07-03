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セオリー　ノースリーブベージュワンピース　2サイズ
商品番号 O64434149379
商品名

セオリー　ノースリーブベージュワンピース　2サイズ
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

究極にシンプルなワンピース。ハリのあるコットン素材です。二度程の着用のみです。伸縮性はありません。両サイドにポケットがあります。裏地なし。ファスナー等はなく被って着用するタイプです。胸幅：約44㎝ウエスト：約34㎝（ゴム入り）着丈：約94㎝カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···夏#セオリー#theory#セオリーワンピース#ノースリーブワンピース#ベージュワンピース#シンプルワンピース
http://narcologia.ru/goods/kindness427405.html
http://narcologia.ru/goods/assessor488103.html
http://narcologia.ru/goods/recycling18714.html

セオリー　ノースリーブベージュワンピース　2サイズ
セオリー　theory ノースリーブ　ワンピース　ベージュ　サイズ2 | フリマアプリ ラクマ

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セオリー ワンピース ノースリーブ 膝丈 シルク100% 総柄 レディース 2サイズ ベージュ theory

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