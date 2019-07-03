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- セオリー ノースリーブベージュワンピース 2サイズ
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商品詳細
究極にシンプルなワンピース。ハリのあるコットン素材です。二度程の着用のみです。伸縮性はありません。両サイドにポケットがあります。裏地なし。ファスナー等はなく被って着用するタイプです。胸幅：約44㎝ウエスト：約34㎝（ゴム入り）着丈：約94㎝カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···夏#セオリー#theory#セオリーワンピース#ノースリーブワンピース#ベージュワンピース#シンプルワンピース
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セオリー theory ノースリーブ ワンピース ベージュ サイズ2 | フリマアプリ ラクマ
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セオリー ノースリーブワンピース 美シルエット ウールツイード ブラウン 日本製