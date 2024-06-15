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ヤマハ電子ピアノ　キーボード　YAMAHA PSR-E323
商品番号 W22063740172
商品名

ヤマハ電子ピアノ　キーボード　YAMAHA PSR-E323
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAPSR-E323ヤマハ12,3年前に新品購入後、数回使いましたが別の物を購入したので箱に入れ保管しておりました動作確認済何の問題もありません譜面台取扱説明書ソングブックコンパクトで使いやすいタイプです発送はこの箱のままになります#ヤマハ#YAMAHAPSR_E323アクセサリー...譜面台アクセサリー...電源アダプター
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