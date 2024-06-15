ヤマハ電子ピアノ　キーボード　YAMAHA PSR-E323

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商品詳細
YAMAHAPSR-E323ヤマハ12,3年前に新品購入後、数回使いましたが別の物を購入したので箱に入れ保管しておりました動作確認済何の問題もありません譜面台取扱説明書ソングブックコンパクトで使いやすいタイプです発送はこの箱のままになります#ヤマハ#YAMAHAPSR_E323アクセサリー...譜面台アクセサリー...電源アダプター
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