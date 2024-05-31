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#Newans ハッシュニュアンス　ワイドプラケットシャツ
商品番号 P44370953471
商品名

#Newans ハッシュニュアンス　ワイドプラケットシャツ
ブランド名 オンワード
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ…1（画像6枚目参照）目立つ汚れやほつれ等はなく、まだまだ着ていただけます。パリッとハリのある生地感です。着用回数は3回ほどで、クリーニングに出して保管しております。洗濯表示のラベルにクリーニングのタグをホッチキスで止められていたため、外した跡が少し残っています（画像8枚目）。クリーニングのタグは外して発送させていただきます（画像9枚目）。素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖スリットスリーブハッシュニュアンスオンワードデザインブラウス
http://narcologia.ru/goods/rouge87710.html
http://narcologia.ru/goods/composite766354.html
http://narcologia.ru/goods/choice515585.html
#Newans(ハッシュニュアンス)/ワイドプラケットシャツ/半袖シャツ/0/WHT/BLNEIM0607
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