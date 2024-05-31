Newans ハッシュニュアンス　ワイドプラケットシャツ

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サイズ…1（画像6枚目参照）目立つ汚れやほつれ等はなく、まだまだ着ていただけます。パリッとハリのある生地感です。着用回数は3回ほどで、クリーニングに出して保管しております。洗濯表示のラベルにクリーニングのタグをホッチキスで止められていたため、外した跡が少し残っています（画像8枚目）。クリーニングのタグは外して発送させていただきます（画像9枚目）。素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖スリットスリーブハッシュニュアンスオンワードデザインブラウス