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- #Newans ハッシュニュアンス ワイドプラケットシャツ
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商品詳細
サイズ…1（画像6枚目参照）目立つ汚れやほつれ等はなく、まだまだ着ていただけます。パリッとハリのある生地感です。着用回数は3回ほどで、クリーニングに出して保管しております。洗濯表示のラベルにクリーニングのタグをホッチキスで止められていたため、外した跡が少し残っています（画像8枚目）。クリーニングのタグは外して発送させていただきます（画像9枚目）。素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖スリットスリーブハッシュニュアンスオンワードデザインブラウス
http://narcologia.ru/goods/rouge87710.html
http://narcologia.ru/goods/composite766354.html
http://narcologia.ru/goods/choice515585.html
#Newans(ハッシュニュアンス)/ワイドプラケットシャツ/半袖シャツ/0/WHT/BLNEIM0607
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シャツ｜#Newans（ハッシュ ニュアンス）公式オンラインストア
トップス #Newans・エニィ スィス・自由区・組曲・iCB】おすすめ人気 ...
【トップス #Newans・エニィ スィス・自由区・組曲・iCB ...
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ったギャザ #Newans by topiko's shop｜ラクマ 伊勢丹別注カラー 2way ...
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