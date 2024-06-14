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- 【新品、未使用】アニエスベーTシャツ
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商品詳細
●柄・デザイン···無地●柄・デザイン···プリント（ロゴなど）●カラー···ホワイト●size...3号（L）ブラック、ホワイト2着購入しましたが、着る機会がなく夏が終わってしまい未使用です。汚れもなく綺麗な状態です。
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