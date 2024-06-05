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ラルフローレン シルクドレス
商品番号 D71926912868
商品名

ラルフローレン シルクドレス
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのブラックレーベルのドレスです。今は終了してしまったラインですが、コレクションラインに引けを取らない美しいアイテムが多いのが特徴アコーディオンプリーツが美しい１着女性が綺麗に目えるデザインだなと改めて感じます。インナー付き、ベルト付き(外しても着用はできます)結婚式やパーティーなど活躍するブラックドレスです素材…シルクサイズ…2(Sサイズ相当)カラー···ブラック平置き採寸(素人採寸)着丈…97cmチェスト…37cmウエスト…33cm目立った汚れや傷はありませんが自宅保管ですのでご理解いただける方、どうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/slide699687.html
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