ラルフローレン シルクドレス

ラルフローレンのブラックレーベルのドレスです。今は終了してしまったラインですが、コレクションラインに引けを取らない美しいアイテムが多いのが特徴アコーディオンプリーツが美しい１着女性が綺麗に目えるデザインだなと改めて感じます。インナー付き、ベルト付き(外しても着用はできます)結婚式やパーティーなど活躍するブラックドレスです素材…シルクサイズ…2(Sサイズ相当)カラー···ブラック平置き採寸(素人採寸)着丈…97cmチェスト…37cmウエスト…33cm目立った汚れや傷はありませんが自宅保管ですのでご理解いただける方、どうぞ宜しくお願い致します。



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