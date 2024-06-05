セリーヌ　PVCトートバッグ　マカダム　トリオンフ　A4可　大容量　CELINE

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こちらで良品と記名のお品物をお譲り頂きましたが、使用する機会がないので出品させて頂きました。やや手持ちにスレがございます。ふんわり折り畳んでの発送となります。ご了承くださいませm(__)m○アイテムCELINE セリーヌ トートバッグ ハンドバッグ A4収納可能 肩掛け可能 マカダム柄 ブラゾン トリオンフ PVCレザー 革 茶色 ブラウン レディース 希少 レア 高級感 通勤 通学 ビジネス フォーマル カジュアル ヴィンテージ ビンテージ vintage オールド OLD イタリア製 ITALY ○サイズタテ38cmヨコ34cmマチ7cmハンドル(高さ)23cm平置き実寸。○仕様開閉：ボタン内側：メイン収納スペース×1(こちらは前販売者様のコメントです)○状態ハンドル部分に使用感ございますが、目立った傷や汚れなどなく、まだまだご使用頂けるかと思います(*^^*)○カラーブラウン※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。○素材PVC※大手リサイクルショップにて購入しました。※ストアの鑑定済。