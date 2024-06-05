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セリーヌ　PVCトートバッグ　マカダム　トリオンフ　A4可　大容量　CELINE
商品番号 G62835428026
商品名

セリーヌ　PVCトートバッグ　マカダム　トリオンフ　A4可　大容量　CELINE
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで良品と記名のお品物をお譲り頂きましたが、使用する機会がないので出品させて頂きました。やや手持ちにスレがございます。ふんわり折り畳んでの発送となります。ご了承くださいませm(__)m○アイテムCELINE　セリーヌ　トートバッグ　ハンドバッグ　A4収納可能　肩掛け可能　マカダム柄　ブラゾン　トリオンフ　PVCレザー　革　茶色　ブラウン　レディース　希少　レア　高級感　通勤　通学　ビジネス　フォーマル　カジュアル　ヴィンテージ　ビンテージ　vintage　オールド　OLD　イタリア製　ITALY　○サイズタテ38cmヨコ34cmマチ7cmハンドル(高さ)23cm平置き実寸。○仕様開閉：ボタン内側：メイン収納スペース×1(こちらは前販売者様のコメントです)○状態ハンドル部分に使用感ございますが、目立った傷や汚れなどなく、まだまだご使用頂けるかと思います(*^^*)○カラーブラウン※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。○素材PVC※大手リサイクルショップにて購入しました。※ストアの鑑定済。
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