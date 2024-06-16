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新品☆フルラ☆コンパクト財布 S 定価29700円 三つ折り財布 ブラック
商品番号 A66082135990
商品名

新品☆フルラ☆コンパクト財布 S 定価29700円 三つ折り財布 ブラック
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルラの新品三つ折り財布です。カラー名はNERO。ブラックです。素材は牛革で小銭入れのフラップだけがシボ感のあるシュリンクレザー、そのほかはスルっとしたスムースレザーのコントラストが高級感があります。小さいバッグに入れることもできるマイクロサイズです。コンパクトなお財布ですが、お札入れ、カード入れ、小銭入れが揃っており、とても使いやすいです。【サイズ】9.5×7×4㎝【付属品】ボックス保存用布袋タグ類定価は29700円。公式オンラインで販売中の現行品です。品番：WP00218_BX0053お色違いのグレージュも別出品していますのでご覧くださいませ。#R＆Cのフルラカラー...ブラック素材...レザー(本革)柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/capitation724008.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral450732.html
http://narcologia.ru/goods/preference386938.html
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