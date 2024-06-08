新品未開封★ボールアンドチェーン★男女兼用★秋冬にオシャレな馬柄★Lサイズ

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本日のみの特別価格！先月、百貨店松屋銀座でのポップアップで購入したばかりの正規品。人気で即完売のデザイン★お届けは、画像4.5枚目の新品・袋未開封！プレゼントにも最適です。※他画像は、見本です。イタリアブランドのスカーフのような柄で品もありカッコいい素敵な馬柄で大人気。男女問わず、プレゼントにも喜ばれます。秋冬は上着を入れたりできるLサイズが便利で大活躍してくれますよ。■ボールアンドチェーン柄∶PrancingHorse（ツインホース）色∶C/GRAY チャコールグレー(落ち着いた深めの素敵なカラーです)サイズ∶LH51cmW最長59cm最短40cmD15cm※素材:ポリエステル※内ポケットあり※お値下げご依頼不可手数料、送料、交通費などもかかるためまた購入希望の方がいない様子の場合は親戚にあげるため、お値下げはいたしませんので、そのまま購入へお進みくださいませ。※ボールアンドチェーン専用手提げ袋もございます。必要な方は、ご購入後に必ずご連絡くださいませ。ご依頼あった場合のみ同梱いたします。※もう1点、袋を開封し写真だけ撮影しすぐ袋に戻した新品タグ付きも出品中です。そちらの方が若干ですが、価格がお得になってます。気にならない方は、実物を見て頂けますので、そちらをご購入くださいませ。※海外販売の偽物がでまわってますのでご注意くださいませ。