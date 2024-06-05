新品未使用タグ付き★emiriawiz ビーズ付きワンピース　ブラウス　カットソ

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カラー···ホワイト袖丈···袖なし平置き身幅42センチ総丈78センチ素人採寸です★プロフィールをお読みください。※評価後は対応できかねますので、何かございましたら評価前に連絡くださいませ。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いします。※神経質な方はご購入をお控え下さい。※不明な点、気になる点ございましたらお気軽に、ご質問下さい☆☆#3あきあき800shop3#BurberryLondon#fitflop#3.1Philiprim#DAKS#hystericglamour#emiriawiz#FENDI#gelatopiqué#ラコステ#PRADA