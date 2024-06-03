DAISY LIN ノースリーブトップス 黒

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DAISYLINのカットソーのご紹介です♡クオリティの高い仕上がりで着心地がとても良いです。シンプルなデザインですのでさまざまなお洋服と組み合わせやすく、コーディネートの幅が広がります♡シンプルでも他にはないウェアです♡わずかな糸ツレや引っかけがありますが、目立たずキレイな状態です。中古品という事をご理解の上ご購入下さい。サイズ：38着丈：52cm肩幅：29cm身幅：41cm多少の誤差はお許しください。カラー：ブラック素材：シルク95％、ポリウレタン5％#フォクシー#FOXEY#ノースリーブカットソー#ブラウスC279