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即日発送　moussy 【M_】MINI シャツ
商品番号 F39897784275
商品名

即日発送　moussy 【M_】MINI シャツ
ブランド名 マウジー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏、秋カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋去年の夏にmoussyで買いました。今年流行りのクロップド丈でハイウエストのデニムと合わせても最高に可愛いです！！系統を変えてしまったのでお譲りしたいと思います。よろしくお願いします！M_（エムアンダーバー）【M_MINISHIRT】スタイリングのバランスがぐっと良くなる、ショート丈のシャツ型トップス。コットン原料にオーガニックコットンを使用した、複雑なしぼ感が特徴の生地です。トップスとして一枚着はもちろん、キャミソールなどにさらっと羽織っても。ステッチはさり気なく配色になっています。後ろにスリットの入った襟や、胸元のポケットも可愛らしいポイント。#moussy#クロップド丈#ピンクシャツ#ザラ#スライ#アメリ#ショートトップス#マウジー
http://narcologia.ru/goods/manufacture669141.html
http://narcologia.ru/goods/assessor411703.html
http://narcologia.ru/goods/conception356757.html
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