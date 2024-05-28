フラワースリーブカットソー ノエラ

試着のみタグ付きです。似合わなかったので出品します。サイト画像ではお花の部分が白っぽく写っていますが実際はお花部分も身頃と同じ色です。以下サイト引用ーーーーーーーーーーーーーーーーー袖にフラワーモチーフのレースが叩いてあるデザインカットソー。一枚で華やかな印象を演出できます。レースによって肩が隠れるので、肩が出るのが気になる方でも着やすいアイテムです。夏らしいカラー展開で気分もUP!本体 ポリエステル63% 綿34% ポリウレタン3%レース部分 ポリエステル100%刺繍糸 ポリエステル100%カラー...ピンク袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...夏



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