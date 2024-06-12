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新品 Rose Tiara Disney ティンカーベル パフスリーブカットソー
商品番号 P53568968931
商品名

新品 Rose Tiara Disney ティンカーベル パフスリーブカットソー
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RoseTiaraDisneyローズティアラティンカーベルパフスリーブカットソーパフスリーブに刺繍のティンカーベルが可愛いカットソーです♡タグ付き未使用です。定価：¥14,300表記サイズ：46カラー：ピンク素材：コットンその他、気になる点がございましたらお気軽にご質問くださいませ＾＾♪RoseTiara23区TOBECHICUNTITLEDINDIVIINEDKUMIKYOKU組曲MaxMaraTOCCAef-de大きめサイズ
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