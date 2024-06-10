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LiLIRena スカラップブラウス
商品番号 V33929949125
商品名

LiLIRena スカラップブラウス
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネットショップ、LiLiRenaのお品です。伊勢丹のPOPUPで購入しました。スカラップシャツです。一度、短時間使用でその後、自宅でのおしゃれ着洗いでお洗濯しております。シミ汚れ等もなく、とても美品です。あくまでも中古品ですので、細かい事が気になる方は購入をお控えください。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/rouge80210.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial531116.html
http://narcologia.ru/goods/waveform191017.html
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